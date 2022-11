Ricevere le multe a casa costerà un po' di più

Dal primo novembre 2022 costa un po' di più ricevere a casa le multe, ma solo se si risiede fuori Milano. L'adeguamento delle spese di notifica, appena scattato, è di circa un euro: le notifiche che restano sotto il peso di 20 grammi passano da 9,50 euro a 10,55 euro, quelle che pesano di più da 10,65 euro a 11,70 euro.

L'aumento è stato deciso dal Comune di Milano e, in realtà, sarebbe dovuto scattare nel 2021, a ottobre, ma Palazzo Marino aveva deciso di rinviarlo perché si era ancora dentro la pandemia covid. In precedenza, l'ultimo aumento risaliva al mese di settembre del 2019. Tuttavia questi aumenti valgono soltanto per i cittadini che non risiedono a Milano. Per i milanesi, infatti, il costo di notifica resta invariato (11,36 euro).

Gli aumenti non valgono anche se si riceve la notifica della sanzione tramite posta certificata. Questo accade innanzitutto per coloro che hanno fornito, in passato, il proprio indirizzo Pec alla polizia locale di Milano. E poi per i professionisti iscritti ad albi e ordini, per i quali l'indirizzo Pec (obbligatorio) è pubblico. Anche se, su questo punto, il garante della privacy è intervenuto per porre alcuni limiti all'uso da parte dei Comuni.