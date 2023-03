Quanto costeranno le Olimpiadi di Milano

Conti fatti. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026, che si è riunito mercoledì pomeriggio nella sede del comitato organizzatore, nella torre Allianz a Milano, ha approvato all’unanimità il "budget lifetime al 2026".

La Fondazione - si legge in una nota - "ha agito in questi ultimi tre mesi per individuare le azioni strategiche da attuare con l’obiettivo di mantenere quanto preventivato in sede di candidatura nel 2019. Nonostante l’impatto della crisi pandemica e il successivo aumento dei costi su larga scala, gravati dal conflitto russo ucraino, il budget dei prossimi giochi invernali italiani, a oggi, non si discosta da quello ipotizzato nel dossier di candidatura, all’intorno di € 1.5 miliardi".

Per i giochi di Milano Cortina 2026 saranno quindi spesi un miliardo e mezzo di euro. "Il mantenimento di tale risultato sarà possibile solo attraverso un attento e costante lavoro di efficientamento dell’organizzazione in accordo con tutti gli stakeholder e con il supporto del comitato olimpico internazionale e comitato paralimpico internazionale. Nei prossimi mesi, dunque, si intensificherà l’attività di revisione e di analisi di tutti gli step operativi che la Fondazione dovrà affrontare e dei livelli di servizio da erogare", ha proseguito l'ente.

"Siamo entrati nella fase operativa di pianificazione. L’approvazione del budget lifetime 2026 è una buona notizia. Quella di Milano Cortina 2026, pur essendo una candidatura che utilizzerà oltre il 90% di impianti esistenti o temporanei, richiede degli interventi in tempi rapidi e il lavoro del Cda risulta – come sempre – davvero indispensabile”, il commento di Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore.

“Grazie all’impegno di tutti e al dialogo costante con gli stakeholder - gli ha fatto eco il Ceo della Fondazione, Andrea Varnier, a margine del Cda - abbiamo avviato un’analisi strategica del budget lifetime e della sua ottimizzazione. A dispetto del contesto macroeconomico in cui operiamo e di cui siamo consapevoli, quello di oggi è un primo passo che ci dà energia per proiettarci in avanti concentrati sull’ambizioso lavoro che ci attende”.