Iniziata la costruzione dell'Arena di Santa Giulia. Sala: "Pronta nel 2025"

Continua la marcia olimpica di Milano. Nella giornata di martedì 28 novembre è tata posata la prima pietra dell'Arena Santa Giulia, struttura disegnata da David Chipperfield che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio maschile.

La struttura "deve essere pronta" per il 2025 e "da quello che capiamo a oggi siamo tranquilli di poterci arrivare". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di posa della prima pietra, rispondendo a chi gli chiedeva delle tempistiche di realizzazione. "Capisco la prudenza del condizionale, ma io sarei più imperativo. Poi, come sempre, le opere si scontrano con un costo che non è quello previsto quando sono state immaginate". Forse non verrà invece realizzata la tramvia Santa Giulia-Rogoredo. Sala ha comunque detto che quest'opera collaterale "non sarebbe indispensabile".

"C'è anche una continua opera con il governo - ha spiegato il primo cittadino - per riuscire ad avere un po' di fondi per sostenere le aziende che stanno lavorando, perché il problema è che il tempo bisogna recuperarlo. Quindi bisogna lavorare su tre turni e quindi i costi aumentano. Però, da quanto ci dicono, c'è tranquillità".

Gli extracosti, pari al 50% in più, "sono a carico della società costruttrice e nell'impresa iniziale non dovevano esserci fondi pubblici - ha aggiunto Sala -. Da Milano non possono arrivare, non abbiamo disponibilità. Vediamo se al di là del grande impegno privato il governo potrà collaborare". Sui fondi che potrebbero essere destinati dal governo, "ci stiamo ragionando con Fontana, credo lo spazio ci sia" ha aggiunto Sala, dicendo che non sa già dare una cifra né tempistiche precise: "sarà una definizione in corso". "D'altro canto non è che io stia tranquillo per definizione, sono storie che ho già visto per Expo - ha concluso Sala -. Ma alla fine con la buona volontà si risolve tutto".

Non c'è nessun piano per il Palasharp, invece. La struttura avrebbe dovuto ospitare l'hockey femminile ma le gare (dati gli extracosti e i ritardi) sono state spostate in Fiera a Rho-Pero dove verrà realizzato un palazzetto del ghiaccio mobile. Per il momento, comunque, non è chiaro come verrà utilizzata la struttura. "Il Palasharp è importante per Milano ma non avendo lo stress di arrivarci" per le Olimpiadi "e di aggiungere costi vediamo quale sarà l'utilizzo migliore. Ovviamente, più che il Comune direttamente, funziona sempre l'idea di fare una gara per realtà che possono portare qualcosa di utile per la città".