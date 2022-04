Che cosa ci facevano i figuranti in costume di Star Wars in Duomo

Figuranti in costume da Star Wars si sono visti in piazza del Duomo sabato 30 aprile 2022. Fanno parte dei Costuming fan groups Star Wars, della 401st Italica Garrison, della Rebel Legion Italian Base e del Ori'Cetar Clan Mando Mercs. L'occasione è lo Star Wars Day, che cade il 4 maggio. Una tradizione nata nel 1978, quando i fan della saga crearono lo slogan 'May the Fourth be with you', ovvero 'Che il Quattro sia con te'. Una variazione del titolo 'May the Force be with you', cioè 'Che la forza sia con te', del primo film di Star Wars. Lo slogan con il Quattro è stato poi utilizzato dal 'London Evening News' il 4 maggio 1979 come augurio alla neo premier del Regno Unito Margaret Thatcher ('May the Fourth be with you, Maggie!').

Allo Star Wars Day partecipa anche il negozio Lego di Milano, in piazza San Babila, con un evento insieme a Disney. Lo store di corso Monforte è stato allestito a tema, dalla musica alle vetrine, con gli special guest, i figuranti in costume. Che, per la foto di rito, sono andati fino in piazza del Duomo e si sono messi in posa davanti al sagrato.

Allo store di Lego è possibile vedere anche dal vivo il modellino in mattoncini di un veicolo leggendario visto nell'episodio 'Una nuova speranza'.