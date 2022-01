Un caso di covid tra i Legnanesi: annullati 5 spettacoli

Un caso di covid sta mettendo in ginocchio lo spettacolo dei Legnanesi "Non ci resta che piangere". La compagnia teatrale ha annunciato che salteranno anche le repliche previste sabato e domenica 9 gennaio al teatro Repower di Milano.

Non è il primo spettacolo della compagnia dialettale che viene annullato a causa del covid: nei giorni scorsi - sempre per un caso di positività - erano stati cancellati gli show del 5,6 e 7 gennaio.

"Sarà nostra cura fornire appena possibile, tramite i canali social, stampa, Ticketone.it e sito ufficiale, aggiornamenti sulla ripresa della programmazione e su date e modalità di recupero degli spettacoli non andati in scena", hanno fatto sapere gli attori attraverso una nota.

Chi sono i Legnanesi

I Legnanesi sono una compagnia teatrale italiana che recita commedie in dialetto legnanese. È l'esempio più celebre di teatro en travesti in Italia (personaggio che in un'opera teatrale viene interpretato da un attore di sesso opposto). Nei loro spettacoli comici gli attori propongono al pubblico figure satiriche della tipica corte lombarda. Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi, Tony Barlocco e Luigi Cavalleri, è tra le compagnie più note del panorama teatrale dialettale europeo.