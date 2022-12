Difficoltà per il bilancio, Sala: "Chi ha di più metta mano al portafoglio"

Non sono tempi facili per il bilancio di Palazzo Marino. Dal 9 gennaio aumenterà il biglietto della metro (costerà 2,20 euro) ma si tratta solo di una prima manovra del comune per tappare i buchi nel bilancio creati da caro energia e inflazione. "Cercheremo di evitare che in questa situazione difficile paghino, e non è semplice, le fasce più deboli della popolazione - ha detto il sindaco Sala a margine del brindisi di auguri con la stampa in merito agli equilibri di bilancio del Comune -. Quindi ogni singola azione la penseremo intensificando la logica dell’Isee e la gradueremo tenendo conto dei redditi di ogni singolo cittadino. In questo momento chi ha di più, deve mettere mano al portafoglio. Io credo moltissimo nella progressività e cercheremo di applicarla al massimo".

"Con i nostri cittadini dobbiamo essere chiari: aumenta tutto e anche nel mondo del pubblico ci sono aumenti di costi. Durante il covid però il governo è intervenuto mettendo una pezza. La pezza dev’essere messa anche in questo momento – ha sottolineato il sindaco - . Per questo mi permetto di fare questo richiamo al governo. Ma il riferimento non è diretto a questo governo, che è in campo da troppo poco tempo, quindi non gli si può imputare tutto. Passata la manovra continuerò a discutere con il governo, perché noi abbiamo bisogno di aiuto".

Sala ha spiegato che le difficoltà di bilancio non sono "un problema che riguarda solo Milano, ma Milano più di altre città, perché non siamo una città da 1,4 milioni di abitanti, di giorno ci sono oltre 2 mln di persone, che godono dei servizi erogati dalla città". "Non è un dramma dire che abbiamo bisogno e in questo momento lo abbiamo, però possiamo portare anche un grande contributo perché la città è in continua crescita - ha concluso - . Milano dà molto al sistema Paese e quando denuncia difficoltà non lo fa per capriccio. Noi abbiamo bisogno di un sostegno. Il bilancio lo chiuderemo comunque ma vogliamo evitare sacrifici ai nostri cittadini in difficoltà".