Il Trivulzio potrebbe diventare ospedale (per risanare i conti)

Il buco nel bilancio dovrebbe ammontare sui 30 milioni di euro, o poco meno. E, qualche giorno fa, è stato lanciato un bando per ottenere un prestito urgente di 10 milioni. Il Pio Albergo Trivulzio, noto come 'Baggina', ha i conti in rosso, ancor più del 2021, e ha grossi problemi a chiudere il bilancio. Tra i problemi, la diminuzione degli ospiti (e quindi dei ricavi derivati dalle rette, che ammontano a circa 2mila euro al mese per ospite o più).

La messa in vendita del palazzo di piazza Mirabello 5, un "gioiello" nel centro di Milano valutato circa 30 milioni di euro, aiuterebbe a respirare, ma non può essere una soluzione strutturale. L'alternativa, già invocata dai vertici del Trivulzio, è che il Comune di Milano e Regione Lombardia aumentino i loro contributi. Una strada potrebbe essere quella di trasformare la "Baggina" in ospedale (Asst): rispetto ad oggi (è considerata attualmente una struttura di servizi alla persona), il contributo regionale per paziente aumenterebbe e, soprattutto, in caso di rosso nel bilancio, sarebbe direttamente la Regione a ripianare tutto.

Proprio in vista del possibile ingresso del Trivulzio nel sistema sanitario regionale, Regione Lombardia ha approvato una delibera per la verifica dei conti dell'istituto. L'agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo ha tempo fino al 15 luglio per riportare i risultati della verifica. Si tratta di un passaggio preliminare, proprio in vista dell'assorbimento del Trivulzio nel sistema sanitario come Asst incentrata sulla riabilitazione dei pazienti.

Un'opzione salutata con favore da Marco Bestetti, consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione di controllo sulle partecipate a Palazzo Marino. "Le attuali entrate da Regione e Comune - commenta Bestetti - sono sensibilmente inferiori alle tariffe che dovrebbero essere applicate, con il risultato che i ricavi caratteristici non sono sufficienti nemmeno a coprire i costi del personale". Salutato con favore l'avvio dell'analisi dei conti del Trivulzio da parte di Regione Lombardia, Bestetti avverte che "il Comune di Milano deve fare la sua parte, allineando ai valori corretti le tariffe che riconosce al Trivulzio per l'accoglienza dei minori e per l'ospitalità dei cittadini nella Rsa".