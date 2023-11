Crollo al tetto in cascina, 250mila euro per mettere in sicurezza la struttura

Costerà 250mila euro ripristinare la cascina Colombin, in via Lampugnano a Milano (quartiere Trenno), dopo il crollo di una porzione del tetto dell'ex fienile avvenuto il 1° ottobre, a causa del quale la strada è rimasta chiusa al traffico per una quindicina di giorni. Secondo i vigili del fuoco, il crollo è stato causato da un ribaltamento del pilastro della campata adiacente alla strada.

I tecnici del Comune (proprietario della cascina ormai disabitata e in disuso da anni) hanno elaborato i progetti e definito i passaggi necessari al ripristino o alla sostituzione dei pezzi pericolanti. Tra l'altro verranno sostituiti o riparati gli elementi portanti della copertura, rimuovendo le parti di tetto instabili e non più ripristinabili. Verranno anche realizzate opere sul muro perimetrale della cascina per impedire ulteriori instabilità e crolli. Alcuni lavori sono iniziati immediatamente dopo il crollo.

Procedura d'urgenza

Ora il consiglio comunale di Milano ha approvato lo stanziamento di 250mila euro, nonché la procedura eseguita in somma urgenza dagli uffici tecnici. Per il futuro della cascina non ci sono invece notizie. La struttura faceva parte di un gruppo di costruzioni rurali milanesi che il Comune di Milano aveva già destinato alla riqualificazione attraverso bandi e uffici pubblici. Nel caso della cascina di via Lampugnano, però, questi tentativi non erano andati a buon fine.