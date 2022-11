Crowdfunding civico 2022: il comune di Milano di nuovo insieme ai cittadini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Riparte il Crowdfunding Civico, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano, cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del PON Metro 2014-2020 e realizzata con Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - e Ginger Crowdfunding. A seguito del bando pubblico lanciato dal Comune di Milano tra giugno e luglio 2022 sono stati selezionati 16 nuovi progetti che, se raggiungeranno il 40% dell’obiettivo economico in crowdfunding riceveranno da parte del Comune un cofinanziamento per il restante 60%, fino a un massimo di 48.000 euro per ciascuna iniziativa. Come per la precedente edizione del Crowdfunding Civico - che ha registrato un grande successo, con tutti e 19 i progetti selezionati che hanno ricevuto il cofinanziamento del Comune, per un volume di raccolta fondi di 320.000 euro e 4.000 donazioni - anche per il 2022 l’obiettivo è quello di unire le forze per prendersi cura della città partendo dal basso, cioè dai quartieri e dalle comunità. Le campagne di raccolta fondi per i 16 progetti sono partite in due slot: ai primi 7 - online dal 21 Ottobre - potranno essere sostenuti fino al 5 dicembre, mentre i successivi 9 - che sono partiti il 4 Novembre - potranno essere sostenuti con una donazione fino al 19 dicembre. Ecco i progetti ai quali si può contribuire in crowdfunding: Adotta una gallina!, promosso da Soulfood Forestfarms Hub Italia si propone di realizzare il primo pollaio di quartiere a Milano, coinvolgendo la comunità a prendersi cura degli avicoli per creare un ponte tra città e campagna. Il pollaio verrà costruito e posizionato all’interno dell’agriforesta urbana che sorge tra Corvetto e Chiaravalle. MEM-Out, per un’educazione della memoria in uscita è la campagna presentata da Fondazione Memoriale della Shoah per offrire un servizio pubblico a carattere conoscitivo e storico-didattico, coinvolgendo le scuole, sul tema della Memoria. La Fondazione Dyamo Camp Onlus è invece promotrice del progetto Radio Dyamo Milano, nato allo scopo di migliorare le condizioni psicofisiche di bambini e ragazzi milanesi di età compresa tra i 6 e i 17 anni attraverso la musica e il divertimento. Solar Vibes Cargo Flotta è una campagna che ha come focus sostenibilità, cittadinanza attiva e mobilità elettrica. Promossa da Shareradio APS, si propone di diffondere, in 9 quartieri della città, cargo bike elettriche, condivise con le associazioni di zona e utilizzate per promuovere iniziative di socialità in parchi, piazze e cortili condominiali. Coach di Quartiere 2023 è il nome del progetto presentato da L’Orma ASD per promuovere inclusione e innovazione sociale attraverso lo sport. L’iniziativa coinvolge bambini dai 6 agli 11 anni, con un’attenzione particolare nei confronti delle famiglie più vulnerabili. Linguaggicreativi è la realtà promotrice della campagna intitolata Il parlamento dei bambini, un laboratorio di crescita e consapevolezza nel cuore della Barona dedicato ai più piccoli. I bambini del quartiere di età compresa tra i 6 e i 10 anni saranno i protagonisti di questo campus a tempo pieno della durata di due settimane, preceduto da incontri dedicati nelle scuole primarie e nei doposcuola del quartiere. UniSono - Rave 4 All, promosso da Walter Vinci Onlus, è un format di intervento rivolto a giovani adulti con disabilità cognitive, ma anche alle loro famiglie e caregiver e consiste in eventi di clubbing con musica e ballo nei quartieri, organizzati in modo da essere accessibili a tutti. iGame al Galla è il progetto di Fondazione Terre des Hommes Italia e ha l’obiettivo di rendere l’Hub Spazio Indifesa, nel quartiere Gallaratese, un luogo di aggregazione e socializzazione per tutta la cittadinanza, da tenere aperto anche durante il weekend e nella fascia preserale. Mi Barrio’s, la campagna di Associazione Amici di Edoardo, si propone di favorire l’avvicinamento dei giovani all’arte e alla cultura attraverso iniziative ad hoc da organizzare nel quartiere Barona. Pasto Sospeso - A Milano l’inclusione sa di buono! è un progetto dell’Associazione La Nostra Comunità e intende offrire gratuitamente 1000 pasti completi ai cittadini con difficoltà economica, coinvolgendo giovani diversamente abili nella preparazione dei piatti. Kafka of Suburbia - reloaded! promosso da Minima Theatralia, si articola nel quartiere Affori e nasce allo scopo di rinnovare l’offerta artistica attraverso la metodologia del Social Community Theatre, riservando una particolare attenzione alle fragilità. Bookstop - Panchine Letterarie è la campagna di EUMM (Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord volta a promuovere la diffusione della cultura tramite un infopoint virtuale permanente legato a tre zone attorno al Parco Nord di Milano e un bookshop itinerante su cargobike. La scherma per il benessere del corpo e della mente è il progetto promosso da Accademia Scherma Milano per offrire attività schermistica in una palestra ristrutturata e senza barriere architettoniche, cui potranno partecipare sia persone normodotate che diversamente abili. Mare Food Academy, la campagna di Associazione Culturale Ludwig officina di linguaggi contemporanei, prevede un percorso di formazione e inserimento lavorativo per i giovani di periferia, con l’obiettivo di tamponare il fenomeno dei NEET, i ragazzi che non studiano né lavorano. La sartoria che cura è il progetto di Molce Atelier - Sartoria Terapeutica ETS: come ricompensa ai sostenitori, al termine della campagna verranno consegnati capi su misura realizzati dalle donne vittime di violenza alle quali l’associazione offre sostegno psicologico e corsi di formazione sartoriale. Campus Creativo e Naturalistico Corvetto, promosso dall’associazione ViaFarini, si rivolge ai bambini dai 6 agli 11 anni che risiedono nel quartiere, coinvolgendoli in laboratori manuali, teatrali e del verde per 40 ore settimanali. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/comune-di-milano#progetti-comune-di-milano