Il cucciolo di minilepre predato da un gatto e salvato dall'Enpa

Un piccolissimo cucciolo di minilepre, predato da un gatto, è stato salvato e portato ad un veterinario. La minilepre, fa sapere l'Enpa, non è una specie selvatica autoctona e, pertanto, non è possibile il suo rilascio in natura. Il gatto, pur predando il cucciolo, l'ha lasciato vivo e l'ha portato al proprietario, il quale ha contattato il veterinario, che a sua volta si è rivolto all'Enpa Monza-Brianza.

Il fatto è avvenuto a Cornate d'Adda. Ora il cucciolo di minilepre sta bene e viene alimentato con mini biberon da un'operatrice di Enpa e dagli esperti volontari del 'gruppo selvatici'. La minilepre o silvilago è una specie alloctona, originaria del Nord America e introdotta in Italia a scopo venatorio negli anni ‘70 del secolo scorso. Più simile al coniglio selvatico che non alla lepre, se ne differenzia per le orecchie più piccole e la tipica coda a batuffolo.

La minilepre

La minilepre è una specie cacciabile e quindi continuamente rilasciata sul territorio, fattore che ha determinato una crescita della popolazione, in particolare in Piemonte ma anche in Lombardia e in altre regioni del nord e del centro. Quale specie alloctona, c’è chi propone la sua eradicazione, perché ritenuta colpevole sia dei danni che può causare alle colture agricole (soia, frumento e mais, ma anche giovani piante di vite e di pioppo e alberi da frutto) sia per le conseguenze di una possibile competizione con lepre europea e coniglio selvatico.