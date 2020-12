Un foodtruck natalizio gira per Milano: è la cucina mobile che dà pasti e doni ai bisognosi

Un food truck addobbato per le feste che gira per Milano distribuendo ogni sera 120 pasti caldi. È la lodevole iniziativa Cucina Mobile di Progetto Arca, che fino al 25 dicembre metterà a disposizione dei senzatetto questo suo nuovo servizio, con uno speciale menù natalizio.

Insieme al pasto caldo, cucinato nel rispetto delle diverse culture, viene consegnato anche un sacchetto contenente cibi confezionati per colazione e pranzo del giorno dopo. Grazie ai volontari, poi, viene donato anche un pacco regalo molto assortito: indumenti caldi (cappelli, sciarpe, calze, biancheria) e coperte termiche, kit igienico sanitari e mascherine, libri e dolci (cioccolatini e panettoncini).

“Quest’anno - spiega il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia - a causa dell’emergenza sanitaria che non ci permette di invitare le persone senza dimora alla consueta serata di festa, portiamo direttamente la cena di Natale in strada: siamo presenti con le nostre Unità di strada, accompagnate dalla Cucina Mobile, per offrire un menù caldo e speciale a chi non ha la possibilità di vivere questo momento in serenità. Un’azione che vede coinvolti i nostri instancabili operatori e volontari, per non lasciare nessuno solo e per donare vicinanza in questo periodo storico difficile a chi non ha riparo”.