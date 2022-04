Il panettiere che ha portato 600kg di biscotti al confine con l'Ucraina

Prima ha impastato e sfornato biscotti, poi ha convinto diversi colleghi a fare la stessa cosa. Infine ha raccolto tutti i dolci ed è partito alla volta dell'Ucraina con il suo furgone e un carico di 6 quintali. È quanto ha fatto Matteo Cunsolo, panettiere di Parabiago.

"Guardando le immagini al telegiornale - ha raccontato Cunsolo - ho visto che alla frontiera i volontari distribuivano una bevanda calda e del pane ai profughi. Ho pensato come rendermi utile chiedendo la collaborazione dei colleghi che hanno risposto subito preparando i biscotti e prodotti da forno a lunga conservazione. Sappiamo che è solo una goccia nel mare, ma se ognuno contribuisce con la propria goccia si ottiene un oceano di solidarietà". Dalla Sicilia fino alla laguna veneta hanno risposto in molti panificatori e pasticceri: Beniamino Bazzoli e Fabrizio Zucchi dalla provincia di Brescia, da Chioggia il pasticcere Daniele Scarpa ha consegnato i bussolai, tipici dolci della tradizione veneziana; e poi dalla Sicilia, più precisamente da Palazzolo Acreide, è arrivato un carico di dolci preparati da Salvatore Rubino, dalla Brianza (Seregno) è arrivata la solidarietà di Edoardo Corti e da Pavia la generosità di Luca Bruno Bergamaschi.

Una volta raccolto il materiale, Cunsolo e tre persone che si sono offerte di accompagnarlo in questo viaggio, grazie alla collaborazione dell’associazione sindacale Ucraina dei lavoratori immigrati in Italia (Asli), hanno effettuato personalmente la consegna in tre differenti campi profughi allestiti al confine fra la Polonia e l’Ucraina. Oltre ai prodotti da forno, sono stati donati generi di prima necessità, raccolti dal negoziante nel suo panificio a Parabiago, e poi trasportati con un furgone a noleggio. La parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Parabiago ha messo a disposizione gratuitamente un pullmino di otto posti che è stato utilizzato per trasportare persone in fuga dalla guerra, soprattutto donne e bambini, verso l’Italia. Alla guida si alternavano i tre volontari che hanno accolto in modo spontaneo la chiamata del panificatore condividendo il viaggio di 46 ore e 4.400 chilometri: Matteo e Marco Slavazza insieme a Alois Maurizi.