Cosa sta succedendo con il Cup per prenotare le visite mediche in Lombardia

Doveva essere pronto tra qualche settimana. Non sarà pienamente operativo prima di un paio di anni, almeno. È in enorme ritardo il Cup, il centro unico per le prenotazioni mediche voluto da regione Lombardia con l'obiettivo di snellire le infinite liste d'attesa.

Martedì se n'è parlato in audizione in commissione bilancio con l’Assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e con l’amministratore Unico di Aria Spa. Lo stesso Bertolaso ha spiegato che il sistema partirà il prossimo anno, ma con soltanto otto aziende sanitarie pubbliche su trentadue, che saliranno tutte "a bordo" non prima del 2026. Al momento il Cup dovrebbe coinvolgere alcuni ospedalei di Brescia, Cremona e Lodi, ma di certo non Milano. Discorso identico per le strutture private, che dovrebbero entrare nel Cup soltanto il prossimo anno.

I ritardi, chiaramente, hanno fatto salire sulle barricate le opposizioni, che hanno messo nel mirino Bertolaso. "Anche oggi, ci curiamo domani. Ancora una volta, in Regione Lombardia, il centralino unico di prenotazione si farà domani. Il sistema che permetterebbe di accorciare gli infiniti tempi d’attesa della sanità lombarda, mettendo insieme le agende di strutture pubbliche e private convenzionate, non sarà pienamente operativo fino al 2027. L’ex assessore Moratti ne aveva promesso l'entrata in vigore per il novembre del 2022. Solamente a marzo, l’assessore Bertolaso aveva dichiarato in toni trionfalistici che il sistema sarebbe stato avviato entro fine anno. Nel corso dell’audizione in commissione bilancio proprio con l’Assessore al Welfare e con l’amministratore Unico di Aria, apprendiamo che i cittadini lombardi dovranno attendere ancora a lungo", il j'accuse del capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, Nicola Di Marco.

"L’aspetto più grave della vicenda - ha proseguito Di Marco - riguarda il fatto che l’ottenimento delle agende dalle strutture private convenzionate non è ancora previsto, mancando del tutto il relativo cronoprogramma. In questo modo le strutture hanno, qualora volessero farlo, avrebbero la possibilità di non rendere note le prestazioni convenzionate con il servizio sanitario pubblico e sottoporre al cittadino le prestazioni in solvenza. Regione Lombardia intende intervenire in questo senso, o l’anarchia proseguirà per i prossimi tre anni? Ricapitolando, il centrodestra al governo taglia i fondi alla sanità pubblica, mentre la lentezza del centrodestra in Regione Lombardia finisce per favorire i guadagni dei privati. In tutto questo chi ci perde sono i cittadini. Costretti, chi può permetterselo, a curarsi a pagamento, altrimenti ad ammalarsi".

Sulla stessa lunghezza d'onda il Pd: sul centro unico di prenotazione dalla Regione "nessuna certezza sull’adesione dei privati", hanno sottolineato il capogruppo dem in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino e il capodelegazione in Commissione sanità Carlo Borghetti. "Bertolaso ha esplicitamente detto che il Cup unico sarà operativo solo alla fine del 2026, mentre il 22 maggio scorso l’aveva annunciato per il 1 gennaio 2024. Un ritardo inaccettabile, considerato che questa Regione attende l’agenda unica da 10 anni. Il nuovo Cup, oltretutto costerà 61 milioni di euro, una cifra enorme, che si aggiunge ai milioni già spesi senza alcun risultato negli anni precedenti. Solo due anni fa infatti sono stati destinati ai privati 7 milioni di euro per adeguarsi al sistema di prenotazione unica, risorse che sono andate del tutto perse", hanno rimarcato gli esponenti Pd.

"E i privati sono il vero problema. Ad oggi Bertolaso ha dovuto ammettere che non c’è alcuna certezza sulla tempistica della loro adesione al Cup. È chiaro che l’agenda unica senza privati non è un'agenda unica, ma d’altra parte, da sempre, da parte loro c’è una forte resistenza ad aderirvi: i privati vogliono gestire le prenotazioni da soli per potersi garantire l’erogazione delle prestazioni più remunerative a scapito delle altre, ma - hanno concluso ai lombardi servono tutte le prestazioni". Però sembra che ci sarà da attendere ancora.