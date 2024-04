Il Cup unico si farà: ecco quando entrerà in funzione

In Lombardia si torna a parlare di Cup unico, il sistema di prenotazione per le visite mediche che dovrebbe integrare strutture pubbliche e private permettendo una gestione migliore. L'attivazione è prevista entro la fine del 2024, ha fatto sapere l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che di Cup unico parla da tempo. Si partirà con otto strutture pubbliche e due private, ma l'obiettivo dovrebbe essere l'inclusione di tutti gli enti del territorio. "È stata aggiudicata la gara da due società e oggi incontro i loro vertici. Il 5 giugno ci sarà il collaudo di questo impianto", ha detto Bertolaso durante una conferenza stampa a Palazzo Marino.

Dopo il collaudo si partità, quindi, con un primo approccio sperimentale in partenza con l'Asst Franciacorta. Poi "dal 30 settembre ci sarà il completamento di tutta l'area della provincia di Brescia e il 31 dicembre allargheremo l'attività a otto enti sanitari pubblici e due privati", ha spiegato l'assessore.

Il Cup unico

Il Centro unico di prenotazione prevede l'unificazione delle agende di appuntamenti di tutte le strutture sanitarie. Per prenotare una visita medica sarà sufficiente telefonare e avere, così, a disposizione tutti gli slot disponibili non solo nel pubblico, come avvenuto finora, ma anche nel privato. Il nuovo sistema permetterà di tagliare notavolmente le liste d'attesa. Quello del Cup unico è una progetto che esiste da tempo, il cui lancio è stato posticipato diverse volte. Tra le polemiche, quello dei costi che le varie strutture dovrebbero sostenere per adeguarsi, oltre alla reticenza dei privati che dovrebbero fornire la totalità delle proprie agende.