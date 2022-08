Lombardia, 52 milioni per aumentare le cure a domicilio

Altri 52 milioni di euro dalla Regione Lombardia per finanziare l'assistenza domiciliare in sanità. Il provvedimento è stato approvato martedì dalla giunta reginale su proposta dell'assessora al welfare Letizia Moratti. "L'aumento di soggetti anziani e fragili - commenta Moratti - rende rende inevitabile realizzare una maggiore presa in carico a livello territoriale, nonche' una maggiore integrazione tra gli ambiti sanitari, socio-sanitari e assistenziali".

Gli enti già accreditati, pubblici e convenzioanti, che erogano cure domiciliari hanno tempo fino al primo dicembre 2022 per presentare richieste di riclassificazione dei rpofili assistenziali, nell'ambito della Missione 6 del Pnrr (Piano nazionale di resilienza e ripresa), per passare dal 5 al 10 per cento della presa in carico della popolazione sopra i 65 anni. Le nuove richieste di accredito saranno invece possibili dal 31 marzo 2023, mentre il sistema di remunerazione delle prestazioni partirà dal primo aprile 2023.

La sperimentazione avviata nel territorio di Ats Brianza (con le strutture ospedaliere di Monza, Lecco e Vimercate) ha permesso di mettere alla prova la possibilità di ricondurre quasi 9 prestazioni su 10 a una 'griglia' di nove percorsi assistenziali standard. Una standardizzazione che permetterà, secondo la giunta regionale, di ridurre i tempi di presa in carico e dell'erogazione del servizio.

Un capitolo del documento è dedicato al tema della telemedicina e alle nuove tecnologie, e in particolare alle prestazioni di telemedicina erogabili attraverso i soggetti accreditati per le cure domiciliari. La delibera, infine, stabilisce che le Asst e gli Irccs pubblici garantiscono la gestione diretta delle cure domiciliari nelle case di comunità, attraverso il personale attualmente in attività e quello attivabile in risposta alla richiesta e alle scelte prese da ogni singola famiglia.