"Bertolaso non risponde alle domande per non ammettere l'operazione di maquillage elettorale"

La promessa è quella di un aumento della spesa per migliorare i servizi offerti dalla sanità territoriale. Promessa ma non ancora realtà, come denunciato da una parte dell'opposizione. È una sintesi dei target indicati nel Prss (Piano regionale di Sviluppo e Sostenibilità), illustrato dall'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, in commissione Sostenibilità sociale, Casa e famiglia presieduta da Emanuele Monti (Lega). Il piano prevede un aumento degli investimenti nel sociale, nella presa in carico di fragili, anziani e disabili, nelle cure domiciliari e nella telemedicina, nella prevenzione e cura del disagio psichico specie tra i giovani; transizione digitale da completarsi entro il 2027 per tutte le aziende socio sanitarie; aumento dei controlli sui cantieri per prevenire gli incidenti sul lavoro.

I numeri dell'assistenza in Regione Lombardia sono significativi: 723 Residenze per anziani (Rsa) che accolgono oltre 70.000 ospiti, 103 residenze per disabili (Rsd), 75 hospice, 138 strutture riabilitative varie. L'obiettivo è aumentare significativamente le risorse a disposizione partendo dagli attuali 2 miliardi di euro del bilancio regionale dedicati all'assistenza cui vanno aggiunti 1,5 miliardi per disabili e medici di famiglia. In particolare il documento si prefigge di raddoppiare in quattro anni il numero di cittadini lombardi curati a casa dagli attuali 110.000 a oltre 226.000 e di completare la transizione digitale delle aziende socio-sanitarie che entro il 2027 dovranno tutte operare tramite il fascicolo sanitario elettronico (Fse).

''Ringrazio l'assessore Bertolaso - ha commentato il presidente della commissione, Emanuele Monti - per la sensibilità che ha sempre mostrato ai temi del sociale e del socio-sanitario. Sono sicuro che il suo impegno e quello della struttura faranno sì che le risorse dedicate a questo settore nel corso di questa legislatura crescano di pari passo con l'aumento dell'età media dei lombardi. Non basta allungare la vita, bisogna garantire ai nostri anziani, ai disabili, alle persone fragili standard qualitativi sempre migliori sia per chi è ricoverato in struttura sia per chi viene accudito a casa". Entro ottobre, ha concluso Monti, l"'assessore ci ha promesso il testo del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale: sarà in quella sede che dovremo reperire le risorse aggiuntive per realizzare gli obiettivi ambiziosi e sfidanti enunciati oggi".

Le critiche dell'opposizione

Molto critico Nicola Di Marco, capogruppo M5S in Lombardia: "Anche oggi l'assessore Bertolaso ha sciorinato slide e aggiornamenti molto vaghi sulla sanità territoriale. Solo puro maquillage. Non è stato possibile sapere, ad esempio, la differenza tra case di comunità inaugurate e case di comunità realmente attive e quindi pienamente realizzate. A oggi sappiamo di numerose case di comunità inaugurate, soprattutto in periodo pre elettorale, in strutture già presenti dove, però, erano già attivi dei servizi. Il Movimento 5 Stelle vuole sapere se nelle 105 case di comunità sono, invece, stati implementati al 100% i servizi che erano previsti dalla programmazione di Regione Lombardia".

"Le domande e i dubbi sono molti, come ad esempio quante Cot, quante guardie mediche, quanta diagnostica, quanti medici di base, quanti servizi e quali orari di apertura sono garantiti all'interno delle 105 case di comunità inaugurate in pompa magna. Domande semplici a cui sembra non si possa avere risposta. Lo scorso 18 aprile - continua Di Marco - il mio gruppo ha fatto un accesso agli atti per avere questo tipo di informazione, siamo al 18 maggio e nonostante un nuovo sollecito, non abbiamo avuto riscontro. Quello che abbiamo oggi non corrisponde all'idea che aveva Regione Lombardia di casa di comunità ed è chiaro che qualcosa non ha funzionato nel corso di questi mesi. Il M5S non è assolutamente soddisfatto dalla relazione di Bertolaso, che ha evitato di rispondere alle domande scomode per non ammettere l’operazione di maquillage elettorale".