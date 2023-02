È morto Curzio Maltese

È morto a 63 anni, a Milano, il giornalista, scrittore, autore televisivo e politico Curzio Maltese. Era malato da tempo, ma aveva lavorato fino a poche settimane fa. "Curzio Maltese era un fuoriclasse, un artista del giornalismo, un amico meraviglioso, un proletario assetato di bellezza, cultura, giustizia, allegria. Averlo perduto così presto lascia affranti", è il commosso ricordo del collega Gad Lerner.

"Curzio Maltese era una delle persone più intelligenti e libere da pregiudizi che ho incontrato. E anche una delle più oneste, generose e disinteressate. Sono doti che raramente vanno insieme. Addio grande amico! Cerco di contenere il pianto, ma è tanto difficile", sono le parole del compositore Nicola Piovani. "Che tristezza. Con Curzio Maltese ci lascia un uomo libero, con una scrittura raffinata e un pensiero sempre originale e attento. Mai scontato. Una grande perdita. Un grande abbraccio ai suoi cari", si aggiunge l'ex premier Enrico Letta.

Nato in città, era una storica firma di Repubblica. Negli ultimi mesi aveva scritto per Domani. Per 5 anni ha avuto un'esperienza come europarlamentare con la lista L'altra Europa con Tsipras, dal 2014 al 2019.