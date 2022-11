Il Ghana dimentica le maglie per il Mondiale: il gesto (virale) degli studenti della Statale

Da via Festa del Perdono a Doha. I ragazzi del Cus della Statale di Milano corrono in soccorso dei calciatori del Ghana, che - almeno così sembra - rischiano di ritrovarsi senza maglie all'esordio del Mondiale il prossimo 22 novembre, quando sfideranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Pare che la federazione abbia dimenticato in Patria le nuove divise griffate Puma e che ora sia partita la corsa contro il tempo per ovviare alla lentezza delle poste africane e far arrivare in tempo in Qatar le magliette.

Intanto, però, qualcuno ha già pensato ai calciatori. Gli atleti del gruppo sportivo dell'ateneo meneghino, infatti, hanno organizzato una spedizione di 30 maglie del Cus con la scritta "La Statale" su un fianco, che dovrebbero arrivare in Qatar il 20 novembre, addirittura due giorni prima della sfida a Cr7 e soci.

Gli studenti milanesi hanno anche allegato un bigliettino alla spedizione: "Questo è un regalo per voi - si legge - dal Cus e dalla Statale di Milano in segno di amicizia perché voi avete dimenticato le vostre magliette". E se quelle vere non dovessero arrivare in tempo, chissà che il Cus della Statale non si ritrovi davvero a giocare il Mondiale.