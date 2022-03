Le piante da crescere a casa per riforestare Milano

Si chiama Custodiscimi ed è l'iniziativa grazie alla quale sarà possibile occuparsi di una piantina forestale per poi riconsegnarla dopo circa 8 mesi affinché venga messa a dimora nell'ambito del progetto Forestami.

La proposta, organizzata da Forestami, Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) e Legambiente Lombardia prevede la presa in custodia di una piantina forestale in occasione della Giornata mondiale delle Foreste, il suo trapianto, la sua cura e manutenzione per un periodo di circa 8 mesi, e la sua restituzione a Forestami nell’autunno 2022 (in occasione della Giornata nazionale degli alberi), per poi essere messa a dimora e andare a costituire nuovi boschi.

Custodiscimi punta a promuovere una rete di soggetti attivi e di forme di collaborazione volontaria e gratuita con cittadini singoli o associati, mettendo a fattor comune le energie diffuse, il coinvolgimento e la sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza dell’incremento del capitale naturale del territorio. Per maggiori info e modalità di partecipazione forestami.org/custodiscimi.

Forestami, promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Ersaf e Fondazione di Comunità Milano, è il piano che prevede la piantumazione di 3 milioni di alberi entro il 2030 nell'area metropolitana del capoluogo lombardo.