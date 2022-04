Da Pnrr quasi mezzo miliardo per nuovi tram, autobus e ciclabili

480 milioni di euro per la mobilità. È quanto riceverà Milano dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinando la maggior parte di questo denaro all'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico.

In particolare, per comprare nuovi veicoli pubblici verranno utilizzati 309 milioni. Mentre 99 saranno destinati a linee e tracciati, 52 a risistemare le aree pubbliche; 10.3 per il Maas (Mobility as service, il servizio che consente di modulare la mobilità sulle esigenze degli utenti); e 9.7 alle piste ciclabili. A illustrare i dati l'assessora alla Mobilità, Arianna Censi durante la commissione consiliare di mercoledì 6 aprile.

Per quanto riguarda il nuovo parco mezzi, 52 milioni verranno usati per acquistare 14 tram, 8 milioni per 10 nuovi filobus e 250 milioni per l'acquisto di almeno 350 bus elettrici. In città, inoltre, verranno creati altri 23 chilometri di piste ciclabili, che si snoderanno anche nell'area metropolitana, collegando università e nodi ferroviari.

"Questo è il risultato di un grande sforzo fatto dall'amministrazione per raggiungere l'obiettivo di aggiudicarsi questi fondi - ha commentato l'assessore Censi -. Si tratta di progetti che, insieme ai fondi per le metropolitane, disegneranno il futuro della mobilità a Milano".