A Milano sbarca un nuovo car sharing, con le Dacia 100% elettriche

Sostenibili e a disposizioni di tutti. A Milano sbarcano oggi le Dacia Spring di Zity by Mobilize, l'azienda di car sharing che ha deciso di portare le proprie macchine sotto la Madonnina.

"Milano è la quarta città raggiunta dal servizio, dopo Madrid, Parigi e la più recente Lione, attiva da marzo di quest’anno. Dopo l’annuncio del suo arrivo, sono oltre 6mila gli utenti milanesi che hanno scelto di effettuare la pre-registrazione al servizio, e sono ora pronti a cominciare a viaggiare a 0 emissioni in città e non solo", hanno fatto sapere dalla società spagnola.

"Con 450 Dacia Spring, Zity porta a Milano una nuova esperienza di mobilità: sostenibile, grazie alla flotta 100% elettrica, e smart, poiché il servizio viene gestito completamente tramite app. Una novità sicuramente apprezzata dagli abitanti del capoluogo lombardo: secondo una ricerca indipendente commissionata da Zity sulla mobilità condivisa, più di 340mila in città dichiarano di essere utenti attivi di servizi di sharing, e il 79% degli intervistati si dice preoccupato per l’ambiente. L’età media degli utenti del car sharing a Milano va dai 36 ai 45 anni, e il 62% di loro utilizza giornalmente l’auto per i propri spostamenti. Altri fattori, come la demografia e il potere d’acquisto, contribuiscono a rendere Milano il luogo ideale per il servizio di car sharing free floating di Zity", si legge in una nota del gruppo.

Per utilizzare le Dacia in sharing basta iscriversi all'app e prenotare le macchine attraverso lo smartphone. "Per concludere il noleggio non è necessario riportare l'auto in un terminal: le auto possono essere lasciate in qualsiasi parcheggio stradale disponibile all'interno dell'area di servizio. Il team operations di Zity si occupa della manutenzione, pulizia e ricarica delle auto", hanno chiarito da Zity. Le auto costeranno 23 centesimi al minuto durante l'utilizzo e 12 in caso di sosta.