Damiano, l'artista che viveva per strada a Milano: così i social hanno realizzato il miracolo di Natale

Brindisi e Milano, separate da quasi mille chilometri di distanza, forse non sono mai state così vicine. Nell’arco di due giorni sono stati raccolti i soldi che permetteranno a Damiano, un artista di strada brindisino che vende disegni a parco Sempione a Milano, di tornare a casa. Un regalo di Natale inaspettato.

L’uomo, 67 anni, aveva il desiderio di acquistare il biglietto per fare rientro nella sua terra attraverso la vendita delle sue opere, ma gli affari nel capoluogo lombardo non stavano andando per il meglio. Sulla sua strada qualche giorno fa si è imbattuto un giovane salernitano, Stefano Maiolica. Un giovane dal cuore grande che vive a Milano ma che continua ad avere un profondo legame con il Sud, così profondo da aver creato un sito web con relativa pagina Facebook “Unterroneamilano” che contiene indicazioni utili per i “terroni” che vivono a Milano.

Sulla pagina Facebook domenica scorsa, ha raccontato la storia di Damiano spiegando che l’uomo vive di arte, ma che purtroppo le vendite non stavano andando bene. Su una panchina di parco Sempione disegna monumenti e panorami delle più belle città italiane. Compresa quella che lo ospita. Stefano ha invitato così il popolo del web ad acquistare i disegni di Damiano per dargli un'altra opportunità, quella di tornare a casa e cominciare una nuova vita.

“Mi ha anche detto che lui non vuole chiedere elemosina perché, come diceva il nonno: 'nu panini vacante fatiatu teni chiu sapori ti nu paninu mbuttitu rigalatu'. Damiano è felice quando disegna, quando le persone acquistano le sue opere e lui può permettersi un pasto caldo grazie alla sua arte. Purtroppo, però, l’esperienza milanese di Damiano non sta andando molto bene e lui sogna di poter tornare a Brindisi per Natale e per restare. Ovviamente, i biglietti sono alle stelle e lui ci ha rinunciato. E qui arriviamo al dunque: voglio aiutare Damiano - l'appello lanciato dal 'terrone a Milano' - a tornare a casa per Natale ma non voglio regalargli soldi, voglio aiutarlo a vendere i suoi disegni sfruttando i social".

Il post è stato condiviso da oltre 1400 persone, da nord a sud si sono mobilitati per aiutare il 67enne. Chi non ha potuto recarsi personalmente a parco Sempione ha dato il suo contributo attraverso una piccola raccolta fondi, lanciata dal giovane salernitano. Martedì la bella notizia, sempre documentata sulla pagina Facebook “Unterroneamilano": Damiano ha venduto tutti i quadri e Stefano è riuscito a comprargli un biglietto aereo. Il costo è di 220 euro. Il 23 dicembre l'artista tornerà a Brindisi. Dove comincerà una nuova vita.

"Grazie di cuore - le parole del ragazzo - per avermi aiutato a dimostrare che basta davvero poco per fare qualcosa di incredibile con questi social. Abbiamo un enorme strumento a disposizione, non sprechiamolo".