La malattia del maestro Daniel Barenboim

Daniel Barenboim, direttore musicale al Teatro alla Scala dal 2011 al 2015, ha una malattia degenerativa. Il maestro e famoso direttore d'orchestra in un messaggio scritto in inglese e tedesco ha spiegato sui social che il suo stato di salute è peggiorato negli ultimi mesi. "È con un sentimento misto a orgoglio e tristezza che annuncio oggi che nei prossimi mesi farò un passo indietro rispetto ad alcuni miei impegni concertistici", ha scritto.

"Mi è stata diagnosticata una grave malattia neurologica", ha confermato il direttore, spiegando che ora si concentrerà sul suo "benessere fisico il più possibile".

"Sono tremendamente triste di non poter dirigere il nuovo Ring", aveva affermato in precedenza Barenboim, che a novembre festeggerà i suoi 80 anni, in una dichiarazione rilasciata a marzo dall'Opera Nazionale di Berlino, di cui il maestro è direttore musicale dal 1992 e il cui contratto è stato recentemente prorogato fino al 2027.