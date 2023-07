Atm in ginocchio dopo il nubifragio: "Difficile il ritorno alla normalità"

Danni, disagi. E una corsa contro il tempo per cercare di tornare alla normalità, che sembra quanto mai distante. Anche Atm paga il conto, salatissimo, del nubifragio che ha colpito la scorsa notte Milano, lasciando dietro di sé una scia di devastazione.

Decine di alberi sono caduti sui binari dei tram e sulle reti aeree dei mezzi di superficie, costringendo così l'azienda di trasporto pubblico a modificare quasi tutte le proprie linee. Martedì sera in consiglio comunale è intervenuto il direttore generale della società, Arrigo Giana, per fare il punto della situazione.

Tutte le modifiche ai mezzi Atm, oggi

"Ritengo che entro oggi non si riesca sicuramente a riportare alla normalità la situazione e speriamo che entro domani si riescano a chiudere le criticità più rilevanti. In questo momento non sappiamo quanto ci mettiamo a ripristinare tutta la rete perché purtroppo la situazione, paradossalmente, non sta migliorando ma anzi le criticità si stanno ampliando: con la macchina comunale e i vigili del Fuoco stiamo monitorando tutta una serie di problemi e, in realtà, i punti di incaglio e i punti critici stanno aumentando perché il problema non sono soltanto gli alberi caduti ma stanno dando tutta una serie di problemi gli alberi che sono pericolanti e sui quali bisogna intervenire", le sue parole durante la commissione comunale mobilità, riportate da Mianews.

"Stiamo intervenendo al 110 per cento delle nostre possibilità. Con i vigili del Fuoco abbiamo stabilito le priorità e stiamo lavorando sugli snodi che bloccano più linee come in via Legnano, piazza Lega Lombarda e Foro Bonaparte per i tram che servono il nord e nord est della città. In questo momento in nostri tecnici stanno partecipando a un tavolo di emergenza in Prefettura e a uno di coordinamento in Comune, però le criticità sono tantissime e non solo legate agli alberi", ha proseguito Giana.

"Per esempio in via Torino le linee sono interrotte a causa di cornicioni pericolanti. Per quanto riguarda la filovia 90/91 le interruzioni sono state minori perché i filobus hanno batterie che riescono anche a farli circolare per tratte in sede non protetta e quindi - ha concluso il dg - si può superare il problema dei cavi dell'elettricità tranciati".