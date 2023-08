Maltempo, a Milano 5mila alberi uccisi e danni per 50 mln

5mila alberi, di cui alcuni centenari e altri con decenni di vita, uccisi. E danni per 50 milioni di euro. Sono queste le cifre impressionati legate al nubifragio dei giorni scorsi. A tirare un bilancio, una settimana dopo il devastante temporale, è il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Danni e alberi abbattuti

La stima non è definitiva ma, ha spiegato Sala sui social, "riteniamo che Milano abbia subito un danno attorno ai 50 milioni. Insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, abbiamo richiesto la dichiarazione di emergenza ambientale, in modo da ottenere dal governo il risarcimento dei costi che dovremo sostenere".

Martedì 1 agosto il primo cittadino ha riunito tutte le aziende partecipate del Comune di Milano per fare il punto sulla situazione e capire i passaggi da effettuare nelle prossime settimane. L'obiettivo, come già dichiarato, è tornare alla normalità entro agosto. Sala ha poi spiegato come l'amministrazione intenda ripiantare tutti gli alberi abbattuti dal maltempo, anche se, ovviamente, delle piante giovani non potranno certo sostituire quelle antiche, e in alcuni casi addirittura centenarie, che sono andate perdute in una sola notte. "Cercheremo di piantare alberi già cresciuti - la promessa del sindaco - aziende e cittadini si sono già offerti di sostenerci in questa ripiantumazione".

Per quanto riguarda le piante precipitate con il vento, Sala ha detto che il legno non verrà buttato: "Siamo in contatto con aziende della filiera del legno per il riutilizzo e quando questo non sarà possibile il legname verrà trasformato in biomassa". Nel frattempo si lavora per cercare di riaprire i parchi e le aree cani, che un'ordinanza ha chiuso fino al 31 agosto per ragioni di sicurezza. Non si esclude, quindi, che la riapertura, almeno per alcuni, possa avvenire prima della fine del mese.

Mezzi pubblici

Anche sul fronte mobilità la situazione non è ancora stata ripristinata dopo il nubifragio, soprattutto per tram e filobus, che hanno molte linee interrotte. "L'obiettivo è quello di avere tutto in ordine per il 4 settembre - le parole del sindaco -. A oggi però segnalo che l'83% della rete è attivo. Nel fine settimana anche le linee del tram 9 e del 16 potranno rientrare in funzione e si arriverà così al 90%". La situazione dei filobus "è quella peggiore - ha specificato Sala -. Ma si sopperisce con gli autobus sostitutivi, le linee 90 e 91 saranno completamente a posto per il 4 settembre. Mentre per la 92 faremo servizio con autobus sostitutivi".

Ancora temporali in vista

Intanto l'invito è quello a usare cautela, visto che per giovedì e venerdì è in programma una nuova allerta meteo. "Non si prospetta una situazione critica - ha affermato il primo cittadino - ma facciamo attenzione tutti alle indicazioni della Protezione civile".