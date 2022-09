1.600 allievi di danza con Roberto Bolle in piazza Duomo

Si è tenuta in piazza del Duomo la lezione collettiva di danza con l'étoile Roberto Bolle. 1.607 gli allievi dai 5 anni in su, che hanno riempito lo spazio fin dalle sette di mattina di domenica. E' un evento inserito nella cornice di 'On Dance' del 2022. Si tratta della manifestazione dedicata ad ogni forma di ballo, nata da un'idea proprio di Bolle nel 2018.

"La danza deve essere difesa e sostenuta", ha commentato poi l'artista: "Vedere questa piazza piena e tanto entusiasmo, ma anche tanta disciplina, è stata un'emozione fortinssima. E' l'immagine scelta quest'anno per lanciare a tutti, e soprattutto alle istituzioni, il messaggio dell'importanza della danza, come passione, momento per stare insieme e lavoro".

Al Ballo in bianco hanno partecipato allievi di circa cento scuole di danza da tutta Italia. A sorpresa era presente (come prima allieva) Nicoletta Manni, sul palchetto al centro di piazza del Duomo. Per una quarantina di minuti, ragazzi e ragazze hanno eseguito alla sbarra gli esercizi impartiti da Bolle.