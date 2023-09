Perché ci sarà una gigantesca balena in Darsena

Una balena gigantesca. È quella che comparirà in Darsena a Milano nella giornata di venerdì 15 settembre. Una "installazione" voluta e realizzata dai ragazzi di Fridays for future. Attiviste e attivisti, spiega il movimento, si troveranno alle ore 17 di domani in piazza XXIV Maggio a Milano "per coinvolgere la cittadinanza in un esperimento di immaginazione e progettazione della società senza crisi climatica".

"Dal 2018 i movimenti per il clima in tutto il mondo chiedono che i governi affrontino la crisi climatica in modo celere ed efficace seguendo le indicazioni della scienza per il clima - hanno tuonato i ragazzi in una nota -. Le loro richieste sono rimaste fino ad oggi inascoltate e quest’anno l’Italia ne ha subito le conseguenze, a partire dal nubifragio a Milano, passando per il caldo estremo in Sicilia e arrivando alla gravissima inondazione in Romagna. Di fronte a un governo che continua a ignorare e negare la gravità di questa crisi, la risposta di Fridays For Future è chiara: fuori dal fossile subito, in modo giusto e per sempre".

L’azione del gruppo di Milano però va oltre la protesta e "mira a coinvolgere la cittadinanza in un esperimento di immaginazione del mondo ideale dopo la transizione ecologica - spiegano gli organizzatori -. Il piano è di portare in Darsena una gigantesca balena costruita insieme alla Compagnia Teatrale Atir da materiali di scarto e chiedere alle persone che partecipano di attaccare alla struttura delle piante e dei messaggi con la loro visione della città e della società che vorrebbero costruire. L’azione è legata a quella che farà il giorno stesso il nodo romano di Fridays For Future, una performance partecipativa dell’artista e attivista Elena Zecchin".