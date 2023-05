Quando riaprono le piscine di Milano

Riapriranno venerdì 2 giugno i centri balneari all'aperto Romano e Saini di Milano, centri che affiancheranno le piscine al chiuso ma con aree esterne usufruibili Cardellino e Sant’Abbondio. Resterà chiuso il Centro Balneare Argelati, per il quale si prevede un progetto di riqualificazione e ammodernamento; resterà chiuso anche il Lido (attualmente sono in corso lavori di riqualificazione). Lo comunica Milanosport, la società comunale che gestisce gli impianti sportivi cittadini.

Il 2022 è stato un anno importante per la società del comune di Milano. La cosa stagione estiva, infatti, si è chiusa con un totale di 340mila ingressi nei centri ai quali si sono aggiunti 2.500 giocatori di padel che hanno frequentato i campi del Cambini Fossati, mentre il Centro Balneare Romano ha raggiunto quasi 130mila ingressi.

"Milanosport sarà, come sempre, il punto di riferimento dell’estate meneghina - ha commentato il presidente di Milanosport Rosanna Volpe -. Il nostro obiettivo è quello di garantire lo sport di base ma anche i campus estivi per bambini e ragazzi che, grazie al format ormai consolidato, potranno sperimentare tante attività e giochi in un ambiente sicuro e controllato. E naturalmente relax e sole per tutti nelle piscine scoperte e negli spazi verdi delle piscine indoor. I numeri record che abbiamo registrato nella scorsa stagione sono la conferma dell’ottimo lavoro svolto sin ora, e un importante punto di partenza per migliorarci ancora e soddisfare le aspettative di una clientela esigente come lo è quella di una città così moderna e all’avanguardia come Milano".

"Milano si prepara a vivere una nuova estate all'insegna dello sport e dell'attività fisica, grazie anche alle proposte di Milanosport - afferma l'assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva -. Dal nuoto nelle vasche scoperte al relax negli spazi all'aperto, senza dimenticare la qualità di laboratori e attività sportive e ludiche che animeranno i campus per giovani e giovanissimi: un'offerta ampia e di valore, che siamo certi sarà apprezzata dai milanesi e dalle famiglie".