Gli studenti milanesi tornano a scuola: inizio, feste e chiusure, il calendario completo

Tutti in aula. Domani, martedì 12 settembre, gli studenti milanesi e lombardi tornano a scuola. Le date per l'anno scolastico 2023/2024 sono stabilite dalla deliberazione della giunta regionale n. IX/3318 del 18/04/2012.

Martedì è il giorno segnato in rosso sul calendario per l'avvio dell'anno. Le lezioni terminano invece l'8 giugno 2024 "per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale" e il 29 giugno 2024 "per le scuole dell’infanzia", che hanno riaperto martedì scorso.

Già decisi anche i giorni di festi e di chiusura. Niente lezioni il 1 novembre e l'8 dicembre, mentre a Natale le vacanze dureranno dal 23 dicembre al 6 gennaio. Studenti liberi anche "i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale" e dal 28 marzo al 2 aprile per le vacanze di Pasqua. Scuole chiuse poi il 25 aprile per la Liberazione, il 1 maggio per la festa dei lavoratori, il 2 giugno per la festa della Repubblica e nel giorno del Santo Patrono, quindi il 7 dicembre a Milano, giorno di Sant'Ambrogio.

"Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto - si legge sul sito del Pirellone -, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni".