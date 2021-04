Il Fuorisalone 2021 si svolgerà a settembre

L'edizione online è ai blocchi di partenza ma per il Fuorisalone in presenza bisognerà aspettare la fine dell'estate. Si svolgerà dal 5 al 10 settembre l'evento legato a doppio filo con il Salone del Mobile di Milano. Il fatto è stato reso noto dagli organizzatori nella giornata di lunedì 12 aprile.

"In queste settimane, il governo italiano sta progressivamente chiarendo la propria strategia per il contrasto del Covid-19 nei mesi a venire. Nell'attesa della conferma che ci siano le condizioni per lo svolgimento della 60° edizione del Salone del Mobile nelle date previste. e indipendentemente da essa, il Fuorisalone, rappresentato da una selezione di realtà che da anni apportano un contributo fondamentale facendo di Milano una design capital, punto di riferimento internazionale, oggi conferma l’appuntamento del 5-10 settembre, lavorando sull’obiettivo insieme ad aziende e operatori del settore — si legge in una nota —. Partendo da un tavolo di dialogo condiviso tra le parti emerge la determinazione a realizzare l’edizione di settembre di Fuorisalone nel rispetto dei protocolli di sicurezza".

La nota è stata firmata da alcune delle realtà milanesi che "hanno contribuito a rendere celebre questa vetrina internazionale del sistema design", si legge nel documento.