Area B, per Palazzo Marino è un successo ma i Verdi non ci stanno: "Va cambiata"

Meno 4,3% rispetto al 2022: è la riduzione dei transiti medi al giorno in Area B, corrispondente più o meno coi confini del Comune di Milano, entro cui non possono entrare, nelle fasce orarie diurne feriali, i veicoli più inquinanti. Per Palazzo Marino è un successo. Nei primi tre mesi del 2023, infatti, i varchi di Area B hanno registrato una media di 384.875 veicoli differenti al giorno (626.771 transiti medi). Rispetto ai primi tre mesi del 2022 la riduzione è del 4,3%.

Nello stesso periodo (gennaio-marzo 2023), i veicoli che hanno usufruito di pass invalidi, 50 ingressi in deroga, move-in e così via sono meno dell'8% del totale. "Area B - commenta Arianna Censi, assessora alla mobilità - è nata con lo scopo di ridurre progressivamente l’ingresso in città di veicoli inquinanti e su questa base va valutata per la sua efficacia. I dati ci dicono che solo l’8 per cento dei veicoli sta utilizzando le misure di accompagnamento e che questi numeri stanno diminuendo progressivamente. Per noi è ovviamente un successo".

Parlando nello specifico delle deroghe, poi, il pass invalidi è utilizzato in deroga al divieto dal 2,6% dei veicoli, la deroga ambientale di 50 ingressi è utilizzata dal 3,3%, l'apparecchio che verifica il numero di chilometri percorso (move-in) e consente quindi di entrare a fronte di un basso uso del veicolo è usato dall'1,9%, pari a 53mila veicoli. La soglia limite dei 50 ingressi, per chi la utilizza in deroga al divieto, è stata già raggiunta da meno di 4mila veicoli, l'1,1% di chi sta utilizzando questi ingressi, a dimostrazione, secondo l'assessora Censi, che questi utilizzatori sono per lo più occasionali. Oppure, aggiungiamo noi, che avendo a disposizione 50 ingressi all'anno, vogliono distribuirli lungo i dodici mesi il più possibile. Appena 20, per ora, coloro che entrano in Area B grazie a un abbonamento ai parcheggi d'interscambio appena all'interno dell'area, come Lampugnano.

I Verdi: "Ma così non funziona"

La presentazione dei dati non ha mancato di suscitare, però, ulteriori polemiche. Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde, che da sempre chiede diverse regole per Area B, ha sottolineato che la diminuzione del 4,3% sarebbe riferita alla sola fascia oraria 7.30 - 10.30. L'esponente ecologista della maggioranzaa ha poi evidenziato che "tra marzo e febbraio, dal lunedì al venerdì per le 24 ore, gli ingressi sono aumentati di 50mila al giorno", per poi concludere: "Purtroppo, e lo dico da ambientalista, Area B così non funziona e va riformata prima che si trasformi in autogol".