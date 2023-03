Davide Donadei (Gf Vip): "Mi hanno derubato fuori da un locale di Milano"

"Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro". Inizia così in una story su Instagram il racconto del concorrente del Grande Fratello Vip, Davide Donadei su un furto sùbito fuori da un locale a Milano.

"Vi spiego brevemente - ha detto l'ex tronista di Uomini e donne -. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata".

Donadei si è accorto che gli era stata rubata la collanina solo successivamente, parlando con un amico. "Alla fine del racconto - ha continuato il personaggio tv - lui mi ha chiesto: 'Ma avevi la collana d’oro?'. E io dico: 'Sì!'. Ragazzi mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi".