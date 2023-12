La trattoria milanese che aprirà nel casello daziario della Darsena

Il Comune di Milano ha assegnato tre ex caselli daziari lungo la Cerchia dei Bastioni: i due di piazza 5 Giornate (Porta Vittoria) e quello est di piazza 24 Maggio (Porta Ticinese). Lo rende noto l'amministrazione. I tre edifici erano stati messi a bando ad agosto.

Ben 11 le offerte arrivate per il casello est di piazza 24 Maggio. Il primo classificato è Taboga Sas, che gestiste l'Osteria del Binari di via Tortona (una trattoria tipica milanese). Il progetto tecnico presentato da Taboga è quello col punteggio più alto, mentre la società verserà 97mila euro all'anno, per 12 anni, per 335 metri quadrati su tre livelli, un canone più che doppio rispetto alla base d'asta, che era di quasi 45mila euro.

Il casello nord di piazza 5 Giornate (finora assegnato a un'agenzia viaggi) mantiene la stessa destinazione per i prossimi 12 anni, con l'aggiudicazione a L'Astrolabio Srl (unica offerta pervenuta). Il canone annuo sarà di 48mila euro (la base era di 41.600 euro). Il casello consta di 140 metri quadrati. Due offerte, infine, pervenute per il dazio gemello, nel lato sud della stessa piazza, attualmente libero. È stato aggiudicato a G.G. Srl, per attività di ristoro ed espositive, per un canone annuo di 55mila euro.

"Continuiamo a perseguire un obiettivo di gestione degli immobili dinamica e coerente con i cambiamenti sociali, economici e urbanistici della città", afferma Emmanuel Conte, assessore al patrimonio: "Il piano di valorizzazione degli ex caselli doganali è non solo una ricerca di messa a reddito, se pur necessaria considerando la stretta sulle finanze degli enti locali, ma tende a ricollegarli alla vita quotidiana della città, rendendoli spazi attrattivi e accessibili".