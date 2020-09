In 106 giorni 86 multe ai guidatori di monopattino (compreso uno sul sagrato del Duomo)

Quasi un incidente al giorno. Poco meno di una multa ogni 24 ore. È il primo bilancio, pesante, dell'utilizzo dei monopattini elettrici a Milano, una città che dopo l'emergenza coronavirus ha deciso di svoltare verso la mobilità sostenibile puntando sui mezzi alternativi alle auto e al trasporto pubblico.

I numeri sono in mano aalla procura di Milano nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata nei mesi scorsi dai pm del dipartimento salute e lavoro, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, per effettuare un monitoraggio sul livello di sicurezza dei mezzi a due ruote in condivisione. Dal 1 maggio al 15 agosto, in 106 giorni, si sono verificati poco più di 90 incidenti: si tratta soprattutto di cadute provocate da buche sulla carreggiata o schianti contro pali, muri o altri ostacoli. Non mancano poi casi di incidenti con altri veicoli, investimenti di pedoni e perfino un tamponamento multiplo in cui è stato coinvolto un monopattino elettrico.

Nel dossier all’esame dei magistrati, che stanno elaborando i dati ricevuti dalla Locale, ci sono poi le 86 contravvenzioni staccate nello stesso periodo di tempo. Le multe sono state inflitte ai guidatori dei monopattini per attraversamenti di strade con il semaforo rosso, mancato rispetto della segnaletica orizzontale e verticale, per la circolazione in isole pedonali o, ancora, sulle strisce riservate ai pedoni. Il caso più "forte", riguarda un uomo che è stato beccato col monopattino sul sagrato del Duomo.

Non ci sono invece casi di multe per divieto di sosta di monopattini. La norma vorrebbe che venissero lasciati in sosta negli stalli per le bici, ma il problema è che a oggi non è stato ancora predisposto un servizio di rimozione delle tavolette elettriche in divieto.