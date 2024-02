Milano può obbligare i camion a dotarsi di sensori per l'angolo cieco

Il comune di Milano può obbligare i mezzi che circolano per le strade della città a dotarsi di sensori per l’angolo cieco. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata nella giornata di lunedì 26 febbraio che ha ribaltato quella del Tar.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar Milano, che aveva annullato i provvedimenti varati da palazzo Marino, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il comune di Milano abbia la competenza a conformare la zona a traffico limitato attraverso l’imposizione di un divieto di circolazione limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto (quanto ai veicoli coinvolti e alle deroghe previste). Possono continuare a circolare senza limiti temporali e spaziali i mezzi pesanti dotati dei dispositivi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti negli angoli morti, e degli adesivi che segnalano la presenza di questi ultimi.

Secondo i giudici, inoltre, non ci sarebbe nessuna interferenza col codice della strada. Con le sue delibere "il Comune di Milano - si legge nella sentenza di 40 pagine del Consiglio di Stato - ha limitato la circolazione in una zona della città imponendo un divieto di circolazione circoscritto ad alcuni veicoli e ad alcuni giorni della settimana e orari e prevedendo al contempo alcune deroghe a detto divieto. Così facendo il Comune di Milano ha esercitato il potere conferito ai Comuni dal decreto legislativo 285 del 1992".

Prima le regole, poi il ricorso e la sentenza del Tar

La decisione di obbligare tutti i mezzi pesanti a dotarsi di sensori era arrivata martedì 11 luglio, giornata in cui la giunta di Milano aveva approvato un pacchetto di mobilità (tra cui la sosta massima di due ore all'interno di Area C). La decisione era stata presa in seguito a una serie di incidenti stradali causati mortali causati da conducenti di camion; incidenti in cui erano morti sia pedoni che ciclisti.

Il comune aveva comunque previsto delle deroghe. Tutti i veicoli i cui proprietari risultavano in possesso di un contratto di acquisto di un sistema di sensori, potevano circolare fino all'installazione del dispositivo. Questo fino al 31 dicembre 2024, per i mezzi più leggeri, invece, il termine della deroga era stato fissato al 31 dicembre 2025.

Il provvedimento, scattato il 1° ottobre 2023, era stato impugnato da Assotir che si era rivolta al tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Tar). Proprio il Tar, a novembre 2023, aveva approvato il ricorso, sospendendo il provvedimento. Palazzo Marino aveva subito annunciato battaglia facendo capire che si sarebbe rivolta al consiglio di Stato. Lunedì 26 febbraio è arrivata la decisione definitiva.