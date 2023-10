Decreto Asset: pronte 971 licenze a Milano per i taxi

Mille nuove licenze per i taxi. Questa la richiesta avanzata dal comune di Milano. Saranno poco meno le nuove auto bianche concesse dal decreto Asset che ha aperto la porta a un incremento del 20% delle licenze già rilasciate per le grandi città. A Milano sono 4.855, quindi sono attesi in strada 971 taxi.

Per le nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Il decreto, poi, prevede che il 10% delle nuove licenze sia da conferire alle auto per disabili, il 20% per chi si accaparrerà turni notturni e weekend per cinque anni. Non mancano nuove richieste specifiche per chi vuole ottenere una licenza, prima fra tutte la conoscenza di lingue straniere come plus.

Per entrare in servizio i nuovi veicoli devono essere a basso impatto ambientale. Per questo sono a disposizione, fino alla fine del 2024, incentivi per l’acquisto che possono essere sfruttati anche da chi ha già la licenza o dagli Ncc.