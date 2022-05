Un defibrillatore in dono ai carabinieri: "Conserviamo la memoria di Giovanni Marra"

Un modo per tenere viva la memoria a 14 anni di distanza. Un modo per fare del bene. Aquas, onlus nata nel 2008 per ricordare la memoria di Giovanni Marra, l'ex presidente del consiglio comunale di Milano morto nel capoluogo lombardo il 6 aprile 2004, giovedì mattina ha donato ai carabinieri meneghini un defibrillatore che sarà pronto all'uso nella caserma Ugolini di via della Moscova.

Alla cerimonia hanno preso parte Angelo Marra, fratello di Giovanni, il generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante provinciale dei carabinieri, e Domenico Albanese, comandante del gruppo carabinieri Milano. "Ha lasciato una traccia importante in un cammino che è stato troppo breve", il ricordo di Mannucci Benincasa dedicato a Giovanni Marra, che tra l'altro era un ex ufficiale dei carabinieri. "Questa è l'unica stazione dei carabinieri sempre aperta in tutta la città, 24 ore su 24. È un faro", ha proseguito, ricordando che ben undici militari sono abilitati all'utilizzo del defibrillatore. "Questo dono è qualcosa che aiuta a conservare la memoria e a coltivare gli ideali e i valori che sono stati di Giovanni", ha concluso.

Emozionato, suo fratello Angelo ha spiegato che "per noi è un onore mettere un defibrillatore qui, un bel regalo. Sperando che serva il meno possibile".