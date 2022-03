Nel cuore della movida dei Navigli di Milano ci sarà un defibrillatore

Nell'area dei Navigli a Milano ci sarà un nuovo defibrillatore salvavita che sarà ospitato nella Farmacia Tarantino in Ripa di Porta Ticinese 33, aperta tutti i giorni a tutte le ore. All’installazione del dispositivo, donato dall’associazione In Campo con il Cuore, parteciperà martedì 22 marzo la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, che in virtù del ruolo istituzionale è la nuova presidente onoraria dell’associazione. Sarà presente anche il presidente del Municipio 6, Santo Minniti, e una delegazione della Nazionale Artisti TV charity partner del progetto.

La campagna di “In Campo con il Cuore”, organizzata in collaborazione con la presidenza del Consiglio Comunale di Milano, ha come obiettivo quello di rendere Milano e la Citta? Metropolitana un territorio cardio protetto e diffondere l’importanza della rianimazione di primo soccorso.

Il progetto ha fin qui permesso la posa di defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) nei poli museali di Palazzo Reale, del Castello Sforzesco, del Museo della Permanente, del Pac, della Galleria d’Arte Moderna e del Mudec. I salvavita sono stati messi inoltre in alcuni parchi, nelle sedi dei municipi e in diverse scuole della città.

“Prosegue la partecipazione del Comune in questo progetto con convinzione - afferma la Presidente Buscemi - arricchire i luoghi di maggior afflusso con dispositivi salvavita è importante. L’esperienza insegna come l’intervento di primo soccorso in molti casi è decisivo per salvare una persona complita da malore”.

“I Navigli - dichiara Gianfranco Fasan, presidente dell’associazione In campo con il Cuore - sono un luogo simbolo di Milano ma anche della cosiddetta movida e con la presenza di migliaia di visitatori e giovani l’opportunità di donare un defibrillatore a disposizione di eventuali emergenze ci ha convinto che potesse essere un primo passo per cardio proteggere l’area. Con l’aiuto dell’Associazione dei Navigli sensibilizzeremo commercianti, visitatori e i cittadini tutti sull’importanza della cultura della prevenzione per permettere la più ampia diffusione delle manovre di rianimazione e del Defibrillatore che rimane un dispositivo essenziale per salvare una vita in caso di arresto cardiaco”.

In Italia le malattie cardiovascolari colpiscono mortalmente ogni anno circa 60mila italiani. I fattori che incidono positivamente sulle probabilità? di sopravvivenza delle vittime sono strettamente dipendenti dalla precocità? di intervento e da un rapido inizio delle manovre di rianimazione cardio polmonare e l’uso di un Dae e? una condizione necessaria per salvare la vita di una persona. Dal 2014 a oggi l’Associazione In Campo con il Cuore in collaborazione con il partner Iredeem, con Paolo Maldini e Ivan Capelli come testimonial, ha donato più di 32 defibrillatori sul territorio.