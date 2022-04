L'imprenditore che dona un defibrillatore alla città di Rozzano

La cittadina di Rozzano, hinterland sud di Milano, avrà un nuovo defibrillatore a disposizione della popolazione. Si tratta di una donazione da parte di Vincenzo Cartillone, scrittore e imprenditore del luogo. A ringraziarlo pubblicamente con una nota è il primo cittadino, Gianni Ferretti: "Un atto di generosità e una dimostrazione di responsabilità sociale che fa onore al nostro concittadino". In segno di gratitudine per la lodevole iniziativa il sindaco Gianni Ferretti e il vicesindaco Cristina Perazzolo hanno incontrato Cartillone in Comune per consegnare un simbolico riconoscimento.

Nato a Bronte 64 anni fa ed emigrato a Zurigo da bambino, Vincenzo Cartillone ha trascorso l’infanzia in Svizzera, per poi tornare in Italia all’età di 12 anni. Oggi è a capo di un’azienda che produce strumenti elettronici per la sicurezza e scrive per passione. La stessa passione che lo porta a devolvere i ricavati dei suoi libri in beneficenza. I proventi del suo ultimo libro intitolato “Frammenti di Cuore” - una raccolta di pensieri, mini sceneggiature, racconti e riflessioni - sono serviti per l'acquisto di 4 defibrillatori, uno dei quali è stato riservato per la città di Rozzano mentre gli altri tre sono stati donati alla Croce Rossa, comitato dell’area sud Milano.

Il defibrillatore è un apparecchio che rappresenta la migliore difesa contro l’arresto cardiaco improvviso e può salvare la vita se si interviene nell'immediatezza dell’evento. Il dispositivo sarà posizionato presso la sede della polizia locale cittadina in viale Romagna e la Croce Rossa si è resa disponibile nel formare gli agenti nel corretto utilizzo dello strumento.

"L’auspicio - dice il sindaco - è quello di non averne mai bisogno, ma sappiamo che questo strumento può davvero fare la differenza in situazioni di primo soccorso. Ringrazio sentitamente il nostro concittadino per il prezioso dono che può valere una vita e per l’encomiabile impegno che porta avanti, utile a contribuire in maniera significativa alla salute della comunità".