L'Anpi contro il degrado in Piazza Mercanti: "Degrado in un luogo simbolo, il comune intervenga"

Cartacce e resti di cibo. Rifiuti. Continua il degrado in Piazza dei Mercanti a Milano (a due passi da Piazza del Duomo) nonostante l'intervento di riqualificazione dell'Anpi che ha donato venti sedute in pietra grigia e due lastre di vetro stratificato con frasi di Primo Levi e di Vittorio Foa; un intervento progettato da Cini Boeri e costato 50mila euro.

"Purtroppo nel pomeriggio di domenica 16 maggio abbiamo riscontrato che le installazioni da noi fortemente volute vengono utilizzate come bivacchi che trasmettono immagini di degrado e di abbandono, degrado e abbandono che si sta ormai trascinando da decenni — ha commentato il presidente provinciale dell'Anpi Roberto Cenati —. Chiediamo al Comune di Milano, come abbiamo fatto nel corso della cerimonia di inaugurazione del 13 maggio scorso, alla presenza del Sindaco, il potenziamento dell'illuminazione centrale della Loggia (rilevante deterrente al degrado), l'installazione di telecamere di videosorveglianza, un presidio fisso della polizia locale, la pulizia della Loggia, straordinario angolo medioevale di Milano e luogo importantissimo della Memoria, della storia e della cultura di Milano".

Secondo il presidente dell'Anpi Milano il cuore medioevale di Milano andrebbe preservato con maggiore cura: "Non vogliamo che il nostro sforzo di riqualificazione della Loggia dei Mercanti sia vanificato dal mancato intervento delle pubbliche autorità, a tutela di un prezioso bene pubblico che dovrebbe essere particolarmente caro a tutti i milanesi — ha continuato Cenati —. La Loggia dei Mercanti non è luogo di bivacco, ma di riflessione sui valori fondanti della nostra democrazia. Deve diventare sempre più meta per i ragazzi delle scuole milanesi, ciascuna delle quali potrebbe adottare il nome di uno dei 1739 nomi di Combattenti per la Libertà che sono incisi sotto le arcate e approfondirne la biografia".