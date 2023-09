Marcia indietro di Sala sui dehors: "Li vieteremo dopo mezzanotte"

Vietare l'uso dei plateatici dopo mezzanotte per limitare la movida. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, martedì mattina, a margine di un'inaugurazione al Castello Sforzesco. Il primo cittadino ha annunciato una nuova regolamentazione dell'occupazione del suolo pubblico e degli esercizi commerciali, che suona come una marcia indietro rispetto alle norme approvate durante la pandemia Covid (quando, per alcuni periodi, non si poteva consumare all'interno dei locali) e poi di fatto confermate.

"In questi ultimi anni - ha detto Sala - abbiamo permesso troppa libertà per bar ed esercizi. Il regolamento di occupazione del suolo pubblico per gli esercizi commerciali è stato un po' lacunoso". Il sindaco ha ricordato che, a livello nazionale, non c'è una regolamentazione precisa degli spazi esterni, come plateatici e dehors.

Senza ovviamente togliere licenze, per il futuro Sala ha tracciato la strada: "Non è possibile che, in una città, ci siano così tanti bar che portano a un rumore eccessivo". La soluzione che verrà percorsa sembra essere quella di ridurre gli orari: "Credo che dopo la mezzanotte l'uso dei plateatici debba essere vietato nelle realtà più complesse", ha detto portando poi, come esempio, il suo 'caso personale': "Faccio un esempio vicino a casa mia, nella zona di Porta Venezia, via Melzo e via Lecco". Aree in cui la movida fatica a convivere con gli abitanti.