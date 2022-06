La proposta: intitolare a Del Vecchio il parco milanese della sua infanzia

Intitolare a Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica scomparso a Milano lunedì 27 giugno, il giardino del quartiere dove ha vissuto nella sua infanzia, a Baggio, con i genitori emigrati dalla Puglia. E' la proposta avanzata da Samuele Piscina (consigliere comunale) e Lucrezia Ferrero (consigliera del municipio 7), entrambi della Lega, con una mozione presentata martedì.

"Con la morte di Leonardo Del Vecchio, Milano perde un grande imprenditore che si è fatto da solo giovando all’intera città, un vero e proprio simbolo della Milano del fare al quale è doveroso un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale", il commento dei due esponenti del Carroccio: "Il fondatore di Luxottica, ex Martinitt affidato alla celebre struttura dalla madre nel 1942, ha vissuto la sua infanzia a Baggio, quando la famiglia emigrò da Barletta proprio nel quartiere milanese. Il padre morì poi negli anni '30 per una polmonite fulminante, prima della nascita del bambino", ricordano.

Per Piscina e Ferrero, "Del Vecchio ha dato lustro alla città" di Milano creando "un impero partendo da zero. Un chiaro esempio imprenditoriale per i milanesi, un uomo di principio che per anni ha ricordato ai giovani l’importanza della fatica e della passione, dando lavoro a numerosi cittadini".

Con la mozione, Piscina e Ferrero propongono di intitolare il parco di Baggio proprio a Del Vecchio. Si tratta dell'area verde che si snoda tra via Anselmo da Baggio, via Pistoia e via Rismondi, "nel quartiere dove l'imprenditore ha vissuto la sua infanzia". Per farlo occorre una deroga al decreto che impone di attendere dieci anni dalla morte per intitolare a qualcuno un 'pezzo' di toponomastica (vie, piazze, parchi e giardini). "Chiediamo al sindaco di proporre al prefetto la deroga e di avviare subito l'iter per questo riconoscimento", concludono Piscina e Ferrero.

I funerali di Del Vecchio si celebreranno giovedì mattina al PalaLuxottica di Agordo (Belluno), il paese dove l'imprenditore meneghino ha aperto la sua prima bottega a 23 anni. Il legame tra Del Vecchio e Agordo è sempre rimasto fortissimo.