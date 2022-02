Deliveroo, arriva il sushi burger ispirato ai colori della primavera

Mentre la moda è in fermento per la fashion week milanese e le collezioni di primavera sono già nei negozi, la ristorazione prende ispirazione dal fashion system portando in tavola i colori che animeranno la prossima primavera-estate.

E lo fa con specialità che hanno anche nella variabilità cromatica degli ingredienti uno dei segreti del successo, come il pokè e il sushi. Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, in collaborazione con MACHA CAFÈ, ha ideato una speciale limited edition ispirata proprio alla palette colore protagonista nei prossimi mesi. La Macha Collection P/E limited edition, questo il nome della coloratissima edizione limitata, sarà disponibile nelle versioni Sushi Burger e Pokè Bowl in esclusiva su Deliveroo a partire dal 22 febbraio.

La versione sushi burger

La versione sushi burger, ordinabile dagli store Macha Cafè, sarà realizzata con riso aromatizzato alla barbabietola, cavolo viola, salmone, mango, spinacino, semi di sesamo, masago, salsa avo mayo. La pokè bowl, con riso bianco in sostituzione di quello aromatizzato, sarà invece disponibile negli store Machapokè.

La MACHA Collection P/E limited edition è un irresistibile inno a osare e sperimentare, nella moda come nel gusto. Un’occasione da non perdere per tutte/i le/i fashion victim che ora avranno a disposizione un “accessorio” in più da poter ad abbinare ai look che andranno ad indossare.