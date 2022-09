Cos'è questa polemica sulle frasi di Delpini rivolte al papa

Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le parole pronunciate dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante la messa pontificale per Sant'Abbondio, patrono di Como, città in cui il vescovo (Oscar Cantoni) è stato da poco nominato cardinale. In sostanza il vescovo di Como è stato "promosso" cardinale dal pontefice mentre Delpini è "rimasto" vescovo, più in "basso" nella gerarchia ecclesiastica.

Durante la messa di mercoledì 31 agosto, come si evince dalle immagini riprese dall'emittente comasca Espansionetv, Delpini ha ironizzato sulla decisione scatenando anche applausi e risate, dalle navate all'altare affollato da porporati. "Ci sono state delle persone un pò sfacciate che si sono domandate perché il Papa non abbia scelto il metropolita per fare il cardinale e abbia scelto invece il vescovo di Como - ha premesso l'arcivescovo di milano prima di tirare una stoccata al pontefice -. In questa scelta mi pare si riveli chiaramente la sapienza del Santo Padre. Perché ha scelto il vescovo di Como per essere un suo particolare consigliere? Io ho trovato almeno tre ragioni. La prima - ha elencato - è che il Papa deve aver pensato che l'arcivescovo di Milano ha già tanto da fare, è sovraccarico di lavoro, e quindi ha detto:'bisogna che lavori un po' anche il vescovo di Como e quindi ha pensato di dare un po' di lavoro anche a te'. La seconda ragione è che probabilmente il Papa ha pensato: quei'bauscia' di Milano non sanno neanche dov' è Roma, quindi è meglio che non li coinvolga troppo nel governo della Chiesa universale. E forse c' è anche un terzo motivo. Se mi ricordo bene, il papa è tifoso del River (in realtà Francesco è super tifoso del San Lorenzo, ndr), che non ha mai vinto niente, e forse ha pensato che quelli di Como potrebbero essere un pò in sintonia perché si sa che lo scudetto è a Milano".

Le polemiche hanno iniziato a montare solo nella giornata di giovedì 1° settembre quando negli ambienti ostili al pontefice ha iniziato a girare il video e la trascrizione del siparietto. Dalla curia non è arrivato nessun commento ufficiale sull'accaduto, forse perché da piazza Fontana credono che non ci sia nessuna forma di critica o antagonismo nei confronti del pontefice.