Sono iniziati i lavori per demolire una stazione alle porte di Milano

Sono iniziati i lavori per la demolizione della stazione di piazza 1° maggio a Sesto San Giovanni. Gli operai hanno iniziato i lavori nello scalo nella notte tra martedì e mercoledì 12 giugno. È stato il sindaco Roberto Di Stefano, alla guida di una ruspa, a dare avvio all'intervento di demolizione. L’intervento dovrebbe concludersi ad agosto, mentre il cantiere per la costruzione del nuovo hub dovrebbe durare circa due anni.

"Un momento carico di emozioni per me e per la nostra comunità - ha commentato Di Stefano in un post sui social -. Questa stazione ha un significato speciale, qui, su queste rotaie, è cresciuto mio padre, che per trent’anni è stato lo 'storico' capostazione. Da bambino, dopo la scuola andavo con mamma a trovarlo, specialmente quando era nel turno notturno altrimenti nn lo potevo vedere a casa, mi sedevo sulle sue gambe e schiacciavo i pulsanti degli scambi dando la luce verde ai treni in partenza insieme ai suoi colleghi. L'ufficio di papà sarà presto demolito, ma i suoi ricordi resteranno scolpiti nella mia mente e nel mio cuore - ha continuato il sindaco -. Al suo posto sorgerà una nuova stazione moderna, simbolo di un futuro che guarda avanti e di una città che sa rinnovarsi. È un progetto che porta con sé anche la mia firma, un segno tangibile del legame speciale che ho con questa stazione e del nostro impegno per il progresso della nostra comunità".

Come sarà la nuova stazione

Il nuovo scalo ferroviario sarà composto da una passerella di 89 metri di lunghezza per 18 di larghezza, sospesa al di sopra della linea ferroviaria esistente, che avrà una funzione di “ricongiunzione”, unendo due parti di Sesto San Giovanni da sempre divise dai binari, Piazza 1° Maggio e le aree ex Falck.

Sarà, inoltre, attrezzata con numerosi servizi e spazi commerciali e fungerà da punto panoramico di osservazione su tutto il progetto di MilanoSesto, che trasformerà un’area di 1,5 milioni di metri quadrati, ridisegnando l’assetto urbano dell’intera città di Sesto San Giovanni e contribuendo anche a ridefinire i nuovi confini dell’area metropolitana di Milano.