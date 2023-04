Perché Trenord sta "distruggendo" alcuni treni

Ha preso il via il cantiere per la demolizione e la rimozione di una carrozza e tre locomotive dismesse che erano ricoverate in stazione a Seveso, su un binario non utilizzato per la circolazione.

Le operazioni sono iniziate giovedì 20 aprile dopo che Trenord ha svolto le procedure previste dalla normative vigenti. "Si prevede che le attività di demolizione termineranno entro la fine della prossima settimana", hanno puntualizzato dalla società attraverso una nota.