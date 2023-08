Il territorio del Milanese che non vuole perdere il "dentista sociale"

Sempre più probabile lo spostamento, per due anni, da Corsico ad Arese del servizio di odontoiatria sociale, rivolto a persone fragili. Da mesi la vicenda è in stallo. Sul campo c'è la chiusura per lavori, appunto per due anni, della casa di comunità di via dei Lavoratori a Corsico, dove era ospitato il servizio. La casa di comunità era stata inaugurata a dicembre del 2022. A fine giugno i sindaci del Corsichese avevano cercato soluzioni alternative per non spostare fino ad Arese il 'dentista sociale', ma sembra che non si siano fatti passi in avanti.

”È necessario - commenta ora Simone Negri, consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di Cesano Boscone - trovare una soluzione per evitare di tagliare fuori un pezzo importante del territorio di Città metropolitana e rendere il servizio più facilmente raggiungibile". Il 9 agosto Negri ha scritto all'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, chiedendogli di nuovo un incontro per parlare della vicenda.

A fine giugno tutti i sindaci del Corsichese si erano espressi contro lo spostamento. Stefano Ventura, sindaco di Corsico, aveva evidenziato che "l’odontoiatria sociale è un servizio storico del territorio che serve 1500 pazienti, e svolge un ruolo fondamentale di assistenza alle fragilità". Rino Pruiti, primo cittadino di Buccinasco, aveva aggiunto che "lo spostamento di un servizio fondamentale penalizzerebbe le fragilità del territorio". E Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio: "Anche io da piccolo ne ho usufruito e so cosa significa privare la cittadinanza del dentista sociale".

Il 'dentista sociale' di Corsico, servizio erogato dall'Asst Rhodense, è attivo dal lunedì al venerdì, opera per 65 ore alla settimana e cura circa 1.500 pazienti all'anno. Tra i servizi, le otturazioni, le ablazioni del tartaro, la cura di parodontiti e gengiviti e gli apparecchi ortodontici.