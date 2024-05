I progetti per difendere Milano dai cambiamenti climatici (e dalla troppa pioggia)

Vasca di laminazione del Seveso, ma non solo. Sono diversi i gli interventi che aiuteranno Milano a mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici dei prossimi anni. Tra queste c'è la depavimentazione, come illustrato da Francesco Mascolo, amministratore delegato di Mm che nella giornata di lunedì 6 maggio è intervenuto a una tavola rotonda su Energia e Ambiente, nell'ambito del convegno Futuro, Direzione Nord, ospitato nella sede di Assolombarda.

All’ombra della Madonnina ci sono già diversi “Suds”, tradotto? Sistemi urbani di drenaggio sostenibile. “Sono dei sistemi in cui si fa in modo che le acque meteoriche abbiano una raccolta e un trattamento che simula quello che avviene in natura - ha spiegato Francesco Mascolo -. Anziché avere quindi delle superfici completamente pavimentate, si depavimentano e si realizzano dei sistemi a caditoie che consentono all'acqua di prima pioggia, che è quella più inquinata, di finire effettivamente in fognatura. L'acqua di seconda pioggia, quella pulita, che va solo a stressare il sistema fognario e a crescere la capacità di depurazione invece passa attraverso strutture di terreno che ne consentono l'infiltrazione e la filtrazione, per cui vengono liberati dagli inquinanti e addirittura possono andare a riempire la prima falda sotterranea".

Attualmente a Milano è attivo il sistema di via Pcini, ma altri sistemi del tutto simili si stanno costruendo in via Guido da Velate e in altri punti della città (che in via Guido da Velate). Strutture che aiuteranno Milano a fronteggiare i cambiamenti climatici: “se pensiamo a quanto è avvenuto alla fine del mese di luglio dell'anno scorso, con la vasca di laminazione del Seveso da una parte e con queste prime iniziative dall'altra, sicuramente vivremo un'estate decisamente più tranquilla" ma "per essere realisti però, visto quello che sta accadendo in termini di cambiamenti climatici, noi siamo prudenti e quindi dobbiamo continuare a investire in strutture resilienti per poterci considerare poi effettivamente sereni in ogni tempo".