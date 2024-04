I Depeche Mode in via Monte Napoleone per fare shopping

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo il successo dei due concerti sold out al Forum di Assago, i Depeche Mode hanno deciso di non lasciare subito Milano per godersi la città dopo i live. È stata proprio una fan della band britannica a pubblicare sui social un video in cui viene immortalato Martin Gore che si aggira per via Monte Napoleone.

Il musicista stava passeggiando per la via della moda, quando di fronte al negozio di Fendi ha incontrato alcuni ammiratori che gli hanno chiesto autografi e scatti insieme, ai quali ha risposto con un sorriso.

Martin Gore non si è nascosto affatto. Un'altra fan della band ha incontrato il tastierista in giro per Milano e ha scattato una foto con lui pubblicandola sulla pagina Facebook Depeche Mode Fans Italy.