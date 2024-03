Il nuovo deposito della M4 (e si vocifera già di un prolungamento)

Quando la M4 sarà a pieno regime tutti i 47 treni della linea Blu faranno i loro “più stop” (e le relative attività di manutenzione) nel nuovo deposito di San Cristoforo. Il primo lotto della struttura è stata parzialmente consegnata ad Atm nelle scorse settimane. Si tratta di un’area di 12 ettari alle porte di Buccinasco, un impianto sostanzialmente “invisibile” agli edifici vicini grazie alle opere di mitigazione che lo circondano. Nella rimessa non ci saranno solo i treni, verrà allestita anche una delle due sale di controllo della M4, ma anche parcheggi e servizi per i lavoratori.

Il deposito è stato presentato nella mattinata di mercoledì 6 marzo da Amerigo del Buono, amministratore delegato di M4 Spa e direttore Operations di esercizio di Atm, e da Marco Di Paola, direttore tecnico di M4, ai membri della commissione controlli enti partecipati del comune di Milano. Nel sito, attivo h24, lavorano circa 70-80 addetti.

Al momento la gestione è ancora divisa tra Hitachi e Atm. La prima, che si occupa della preparazione dei treni a guida autonoma e della fase che precede la loro messa in servizio, sta piano piano affidando la gestione delle diverse parti del deposito alla seconda. "Dall'8 febbraio, una parte è stata già consegnata ad Atm - ha detto del Buono presentando il progetto ai consiglieri comunali -. Nei prossimi step ci sarà la presa in carico dell'intera struttura dopo la fase di commissioning - ossia quella delle prove in vista dell'entrata in servizio dell'intera linea, che verranno svolte da marzo a giugno - da parte del consorzio di costruzione e di Hitachi". Alla fine di questo processo, ha assicurato del Buono, "ATM ha un contratto di gestione con M4 che le permetterà di gestire da sola tutte le attività del sito".

L'infrastruttura che collega il deposito alla linea potrebbe poi far ben sperare gli abitanti di Buccinasco sulla più o meno prossima creazione di una stazione del metrò nel loro comune. "Prima dell'entrata nel deposito - ha spiegato Di Paola - c'è una struttura di interscambio predisposta per la creazione di un bivio. Ci potrebbe così essere un prolungamento della linea per Buccinasco che passi a sud del deposito". Con l'occasione, i consiglieri, accompagnati da Francesco Gerli, presidente e amministratore delegato di Unareti Spa, comunali hanno visitato anche la cabina elettrica primaria di San Cristoforo. Entrata in funzione a novembre 2022, alimenta non solo la metropolitana M4, con due linee da 7 MWh e 9 Mwh, ma anche l'hub di ricarica degli autobus elettrici 'Giambellino'. Inoltre, potendo fornire energia elettrica "a circa 30.000 famiglie", ha continuato il presidente di Unareti Spa, serve anche per "seguire il trend di elettrificazione dei consumi a cui stiamo assistendo da alcuni anni e che prevediamo in aumento nel prossimo futuro".

Nei prossimi giorni - da venerdì a domenica 10 marzo - la M4 sarà chiusa al pubblico. o stop servirà per svolgere le "attività necessarie per il completamento dell’opera in vista dell’apertura completa della linea", ha fatto sapere Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo meneghino.